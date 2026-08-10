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Bilecik'te Hasat Yangınlarına Karşı Jandarmadan Sıkı Denetim

Bilecik'te Hasat Yangınlarına Karşı Jandarmadan Sıkı Denetim
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri, hasat sezonunda artan yangın riskine karşı tarlalarda denetim yaptı. Biçerdöverlerde su tankeri ve yangın tüpü bulunup bulunmadığı kontrol edilirken, sürücülere yangın güvenliği konusunda uyarılarda bulunuldu. Ekiplerin, sezon boyunca denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceği açıklandı.

Bilecik'te hasat sezonuyla birlikte artan yangın riskine karşı tarlalarda denetimler gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dudaş köyü mevkiinde gerçekleştirdiği önleyici kolluk devriyesinde hasat yapılan alanları kontrol etti. Biçerdöverlerin yanında bulunması gereken su tankerleri denetlenirken, sürücülere yangın riskine karşı uyarılarda bulunuldu. Ekipler, biçerdöverlerde yangın tüpü bulundurulması, makinelerin düzenli bakımının yapılması ve hasat sırasında su tankerlerinin hazır tutulması gerektiğini belirtti.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin, hasat sezonu boyunca tarım arazileri ve ormanlık alanlarda yangınların önlenmesine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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