Yangınla Mücadele Eden Çocuklar Yürekleri Ağızlara Getirdi

Yangınla Mücadele Eden Çocuklar Yürekleri Ağızlara Getirdi
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir işyerinde çıkan yangında, içerdeki malzemeleri kurtarmaya çalışan çocuklar dumanların arasına girdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çocuklar malzemeleri kurtarmak için dumanların arasına daldı

Araç lastiği tamir ve satış işyerinde yangın çıktı

Suruç ilçesini siyah duman kapladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir işyerinde çıkan yangında içerdeki malzemeleri kurtarmaya çalışan çocukların dumanların arasına dalması yürekleri ağızlara getirdi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Aligör Caddesi üzerinde yaşandı. Araç lastiği satış ve tamirinin yapıldığı bir işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederken işyeri çalışanları ise dumanların arasına dalarak içerde kapan eşyalarını yanmaktan kurtarmaya çalıştı. İçerdeki malzemeleri almaya çalışanların bir çoğunun çocuk olması ise yürekleri ağızlara getirdi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken çıkan dumanlar ise şehri siyaha bürüdü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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