Yangını söndürmek isterken kendi de yanmıştı...Yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler

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Yangını söndürmek isterken kendi de yanmıştı...Yaşam mücadelesini kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yangını söndürmek isterken kendi de yanmıştı.

Yangını söndürmek isterken kendi de yanmıştı...Yaşam mücadelesini kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde benzinin alev alması sonucu çıkan yangını söndürmek isterken yanan esnaf hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, iki hafta önce Şeyh Sinan Mahallesi Çağrı Sokak'taki bir apartmanın alt katında bulunan ambarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede sevilen manav esnafı Ercan Ertaş'a ait sebze kasalarının bulunduğu depoda, alev alan benzin yangına neden oldu.

Yangını fark eden Ertaş, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Alevlerin arasında kalan ve vücudu yanan Ertaş, can havliyle kendisini dışarı attı. Ambar alev alev yanarken, vücudunda yanıklar oluşan Ercan Ertaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Ertaş'ın vefatı, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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