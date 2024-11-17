Arazisindeki yangını söndürmek isterken alevlerin arasında kalarak öldü

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yaşlı bir adam, arazisindeki anız yangınını söndürmek isterken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.Olay, dün akşam saatlerinde Yavuzeli ilçesi kırsal Karahüseyinli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 75 yaşındaki Ali Altunbaş, arazisinde çıkan anız yangınını söndürmek isterken alevlerin arasında kaldı. Durumu fark ederek olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar, yaşlı adamı vücudunun bazı yerleri yanmış ve hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELLİ OLACAK

Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Yaşlı adamın, alevleri söndürmek isterken kalp krizi geçirip yere düştüğü ve bu sırada alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği öne sürülürken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucuna göre belli olacağı öğrenildi.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.