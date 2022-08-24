Yangına müdahale eden adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Yangına müdahale eden adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Bedel Köyünde yangına müdahale eden Ahmet Kabak kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yangına müdahale eden adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Bedel Köyünde yangına müdahale eden Ahmet Kabak kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Edinilenin bilgilere göre olay Yıldızeli ilçesi Bedel köyünde meydana geldi. A. F'ye ait evin garaj kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Yıldızeli itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sırasından ekiplere yardım etmek isteyen Ahmet Kabak'ın ise kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Saman balyalarına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürdü. Kabak'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip köy mezarlığında defnedileceği öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmazer Ahmet Kabak Kalp Krizi Yıldızeli Sivas 3. Sayfa Haberler

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