Yangında tavan çöktü, itfaiye ekipleri ölümden döndü... O anlar kameraya yansıdı

Osmangazi ilçesinde bir binanın en üst katında çıkan yangında itfaiye ekipleri, çöken tavanı son anda fark ederek büyük bir tehlikeyi atlattı. Yangına müdahale eden ekiplerin dikkati, olası bir faciayı önledi. Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangında, çöken tavanı son anda fark eden itfaiye ekipleri, faciadan döndü. O anlar kameraya anbean yansıdı. Görüntüler zamanla yarışan ve ölümü göze alan itfaiyecilerin tedbirli davranmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yangın, gece saatlerinde Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar panik içinde durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun duman ve alevlere rağmen canlarını hiçe sayarak daireye girdi. Söndürme çalışmaları sırasında yangının etkisiyle tavanın bir bölümünün çökmesi tehlikeye neden oldu. Ancak ekiplerin dikkati ve zamanında müdahalesi sayesinde muhtemel bir facia kıl payı atlatıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. - BURSA

