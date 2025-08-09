İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı

Güncelleme:
Çanakkale'deki orman yangınına müdahale çalışmaları ikinci gününde sürüyor. Yerleşim yerleri alev alev yanarken, bir besici yangından kaçırdığı hayvanlarıyla sığınmak istediği siteye alınmadı. Bu duruma isyan eden vatandaş, "Niye almıyorsunuz, hayvanlar yanıyor. Utanmıyorsunuz çıkıp yangını seyrediyorsun. Allah belanızı versin" diyerek tepkisini gösterdi.

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ediyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün başlayan ve akşam saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yangının büyük oranda kontrol altına alınması nedeniyle hava araçları, Bayramiç'teki yangın bölgesine yönlendirildi. Çok sayıda kara ekibi, yangın sahasındaki çalışmalarına arazözlerle devam ediyor.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçramış, havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili 4 şüpheli yakalanmıştı.

KOYUNLAR SİTEYE ALINMADI

Çanakkale'deki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ederken alevlerden kaçan bir vatandaş, hayvanlarıyla beraber sığınmak istediği siteye alınmadı. Site sakinlerine isyan eden vatandaş, "Niye almıyorsunuz, hayvanlar yanıyor. Utanmıyorsunuz çıkıp yangını seyrediyorsun. Allah belanızı versin." tepkisini gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Koyunlar kedi ve ya köpek değil onlara mama satamazsın, onları kullanarak video çekip para toplayıp zengin olamazsın, duyar kasıp reklam yapamazsın onlar can dostumuz değil. Olay bu kadar basit it değil onlar sadece koyun

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBekir Yılmaz:

Sevgili çoban kardeşim Allah yardımcın olsun. Zaten Allah onların belalarını vermiş vereceği kadar.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKutay Özmen:

Ne bu hayvanların iki ayaklı yaratıklar dan çektikleri yazıklar olsun sizlere...

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
