Yangında İki Kardeşini Kaybeden Babanın Yürek Yakan Feryadı

Çocuklarını yangında kaybeden babanın acı feryadı: "Allah aşkına bir şey yapın"

Çıkan yangında yaralanan anne çocuklarını kurtaramadı, baba çalışırken acı haberi aldı

İki kardeş yangında can verdi, jandarma acılı babayı böyle teselli etmeye çalıştı

SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde üç ve dört yaşındaki 2 kardeşin hayatını kaybettiği olaya ilişkin kahreden detaylar ortaya çıktı. Çıkan yangın esnasında evde olan ve yüzünden yaralanan annenin tüm çabalarına rağmen çocuklarını kurtaramadığı öğrenildi. Çalıştığı esnada acı haberi alarak olay yerine gelen ve ayakta durmakta zorluk çeken babanın ise, "Allah aşkına bir şey yapın" sözleri yürekleri dağladı.

Acı olay, Taraklı ilçesi Harkköy Mahallesi üzerinde bulunan O.B.'ye ait prefabrik evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan tavuk çiftliğinde çalıştıkları öğrenilen ailenin içerisinde kaldıkları prefabrik bir evde henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kahreden olayda Çınar K. ve Cansu K. isimli iki kardeş hayatını kaybetti.

Zonguldak'tan çalışmak için gelmişler

İki çocuğunu yangın da kaybeden ailenin Zonguldak'tan Sakarya'ya tavuk çiftliğinde çalışmak için geldiği ve yangın esnasında baba Serdal K.'nın işte olduğu, anne Deniz K.'nın ise çocukları Çınar K. ve Cansu K. ile evde olduğu öğrenildi. Yangın sırasında yüzünden yaralanan annenin çabaları ise çocuklarını kurtarmaya yetmedi.

Babanın acı feryadı: "Allah aşkına bir şey yapın"

Çalıştığı esnada acı olayın haberini alan baba Serdal K., adeta kül olan evinin olduğu bölgeye geldi. Burada ayakta durmakta zorluk çeken acılı babayı jandarma ekipleri teselli etmeye çalıştı. Acılı babanın ekiplere, "Allah aşkına bir şey yapın" diyerek feryat ettiği anlar ise yürekleri dağladı.

Sakarya Valiliği'nden yangına ilişkin açıklama

Taraklı ilçesinde meydana gelen acı olaya ilişkin Sakarya Valiliği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Sakarya ili Taraklı ilçesi Harkköy Mahallesi'nde, 11 Nisan 2025 günü saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştır. O.B. isimli şahsa ait evde meydana gelen yangında, evde ikamet eden S.K. ve D.K. isimli şahısların çocukları olan Ç.K. ve C.K. maalesef hayatını kaybetmiştir. Yangın, ekiplerin müdahalesi neticesinde kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebine ilişkin olarak ilgili birimlerce gerekli incelemeler başlatılmış, olayla ilgili tahkikata devam edilmektedir" denildi.