Yangında Hayatını Kaybeden Kardeşler Defnedildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden Aras ve Müslüm Saçkesen kardeşler, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye cezaevinden özel izinle katılan baba Sinan Çelik gözyaşlarına boğulurken gözaltındaki işlemleri devam eden anne ise cenazeye katılmadı.

Yangın, Nizip ilçesi Belkız Mahallesi Karakoç sokaktaki bir binanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, sobadan kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek her yeri sardı. Alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken yangın sırasında evde yalnız olan Aras (1) ve Müslüm Saçkesen (3) isimli 2 kardeş hayatını kaybetti.

Özel izinle cenazeye katılan baba gözyaşlarına boğuldu

Hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri, tamamlanan işlemlerin ardından Nizip Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye, cezaevinden özel izinle katılan baba Sinan Çelik de jandarma eşliğinde katıldı. Cenaze ve defin sırasında babanın elindeki kelepçeler jandarma ekiplerince çıkarılırken çocuklarının tabutuna sarılan baba gözyaşlarına boğuldu. Baba Çelik'in, çocuklarının tabutuna sarılması ve mezarlarına toprak atması sırasında duygu yüklü anlar yaşandı.

Gözaltındaki anne cenazeye katılmadı

Olayın sırasında çocukları evde yalnız bırakarak markete gittiğini iddia eden ve gözaltına alınan anne Sude Saçkesen (20) ise cenazeye katılmadı. Gözaltındaki annenin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP