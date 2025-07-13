Yangında Hayatını Kaybeden Güvenlik Görevlisi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangının dumanından zehirlenerek vefat eden güvenlik görevlisi için cenaze töreni düzenlendi.

Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Muharrem Çetinkaya (63) Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Güvenlik görevlisi Çetinkaya'nın akrabaları cenaze namazında saf tutarken oğlu ayakta durmakta zorlandı.

Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesinde 26 katlı binada elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangında biri 3,5 aylık bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmişti, 7'si itfaiye eri olmak üzere 39 kişi ise dumandan zehirlenmişti. - ANKARA