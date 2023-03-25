Yangında can pazarı: 2'si bebek, 3 ağır yaralı

Samsun'da 5 katlı apartmanın 1. katında meydana gelen yangında 2'si bebek 3 kişi ağır yaralandı.

Yangın, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 1. katında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu vatandaşların yaşadığı evde soba borusunun devrilmesi sonucu yangın çıktı. 112'ye yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Can pazarının yaşandığı yangında çevredeki vatandaşlar evdeki kişileri dışarı çıkarmayı başardı. Yangında yabancı uyruklu 2 ve 3 yaşlarındaki iki çocuğun kolları ve bacakları yandı. Genç bir kadın da dumandan etkilendi. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek söndürdü.

"Sivil arkadaşlarla beraber elimizden geldiğince müdahale ettik"

Yangını anlatan Soğuksu Mahalle Muhtarı Adem Çetin, "Mahallemizde yangın çıktığında biz muhtarlıktaydık. Kadınların sesini duyunca yabancı uyruklu kardeşlerimizin binasında yangın çıktığını gördük. Arkadaşlarla koşup itfaiyeye haber verdik. Sivil arkadaşlarla beraber elimizden geldiğince müdahale ettik. Evde çocukların olduğunu söylediler. Bizimkilerle beraber içeri girerek çocuklarla oradaki kadınlara yardım ederek çıkardık. Ambulansa teslim ettik. O sırada itfaiye ve diğer sağlık ekipleri de gelip müdahalelerde bulundular" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN