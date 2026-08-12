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Bursa'da Ev Yangınına Vatandaşlardan Erken Müdahale

Bursa'da Ev Yangınına Vatandaşlardan Erken Müdahale
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Bursa Osmangazi'de bir evde çıkan yangına vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Erken müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da bir evde çıkan yangına vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Erken müdahale ile büyümeyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar yangına tüplerle müdahale etti. O anlar amatör kameraya yansırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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