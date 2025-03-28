İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi

İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

AK Partili Mustafa Varank hakkında inceleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler
İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı

İmamoğlu'nun serbest bırakılan avukatının ifadesi ortaya çıktı

Yangına Müdahale Ederken Hayatını Kaybeden Adamın Acı Hikayesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir kişi, su kanalında çıkan yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Olay, yangının büyümesi üzerine itfaiye ve kolluk kuvvetlerine haber verilmesiyle yaşandı. Metin Özbek'in cansız bedeni morga kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalan adam hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde su kanalında çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir kişi, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yerköy ile İlyaslı Mahallesi arasında bulunan boş su kanalında yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine kolluk kuvvetleri ve itfaiyeye haber verilirken, Metin Özbek isimli vatandaş da alevlere müdahale etmek isterken alevlerin arasında kaldı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerde de Metin Özbek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özbek'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, haberi alan yakınları da sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUT KILINÇ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.