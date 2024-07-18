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İzmir Bergama'da Orman Yangınına Müdahale Ederken Şarampole Yuvarlanan Araçta Şehit Verildi

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İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplerden biri, yangına giderken şarampole yuvarlanan araçta şehit oldu. Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş hayatını kaybederken, araç sürücüsü ise yaralandı.

İzmir Bergama'daki orman yangınına giderken şarampole yuvarlanan aracın içersinde bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş şehit oldu, araç sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde dün saat 15.13 çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme uçağı, helikopter ve yer ekibiyle müdahale edilirken, Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ulaştırma personeli Özgür Dilsiz idaresindeki kamyonet, bugün saat 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı şarampole yuvarlandı.

Hastenede hayatını kaybetti

İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve Dilsiz bulundukları yerden çıkarılarak helikopter ile İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi. Dönertaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, yaralı araç sürücüsünün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bergama İzmir 3.Sayfa Haberler

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