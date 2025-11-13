Haberler

Yangın Söndürme Uçağı Hırvatistan'da Kayıp

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hırvatistan'da bakım için hareket eden ve iletişimi kesilen yangın söndürme uçağı için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı: "Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb'te planlanmış olan bakım faaliyeti için Çanakkale'den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı'nda geçirmiş, bugün TSİ 17.38'de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı'na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı'na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18.25'te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
