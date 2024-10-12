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Yangın Mücadele Eyleminde AFAD Personeli Yüksekten Düştü

Yangın Mücadele Eyleminde AFAD Personeli Yüksekten Düştü
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Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde yangına müdahale ederken yüksekten düşen AFAD personeli Sefter K. yaralandı. İlk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılan personelin sağlık durumu iyi.

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde çıkan yangına müdahale sırasında yüksekten düşen AFAD personeli yaralandı.

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde çıkan yangına müdahale etmeye çalışan AFAD personeli Sefter K. (35), müdahale sırasında yüksekten düşerek yaralandı.

Olay yerindeki 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından yaralı personel Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırık olduğu tespit edilen personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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