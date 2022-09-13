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Yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü

Bilecik'te bir ev ve samanlıkta çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Bilecik'te bir ev ve samanlıkta çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Şükraniye köyünde Hasan Özcan'a ait samanlıktaki tadilat çalışması sırasında çıkan kıvılcımlar bitişiğindeki samanlığa sıçrayarak yangın çıkardı. Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanları ihbar üzerine yangına müdahale etti. Ekipler, yangının diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yangında ev ve samanlığın kullanılamaz hale geldi. Yangında ev sahibi hafif şekilde kolundan yaralandı.

Yapılan müdahale ile yangının diğer evlere ulaşması engellendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasan Özcan Bilecik 3. Sayfa Haberler

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