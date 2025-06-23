Yanan Traktöre Aldırmadan Çocuklarını Teselli Etti

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Yanan Traktöre Aldırmadan Çocuklarını Teselli Etti
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir baba, tarlasında yanan traktörüne aldırmadan çocuklarını sakinleştirmeye çalıştı. Yangında traktör tamamen yanarken, baba çocuklarına 'Ağlamayın, sizlere bir şey olmasın' diyerek teselli etti.

Yanan traktöre aldırmadı, çocuklarını teselli etti

ADANA - Adana'da bir tarlada yanan traktörü gören baba, "Size bir şey olmasın" diyerek çocuklarını sakinleştirdiği anlar görüntüye yansıdı.

Olay, öncek gün İmamoğlu ilçesine bağlı Camili Köyü'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Süleyman Deveci'ye ait traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Yangını fark eden Deveci, hızla traktörden uzaklaşarak çocuklarını güvenli bir alana aldı.Yangına yapavak bir şeyi olmayan baba, alevleri cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüler de ise Deveci'nin ağlayan çocuğuna, "Oğlum ağlama, tamam size bir şey olmasın" diyerek teselli ettiği duyuldu.

Yangında traktör tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BOZDEMİR - 3.Sayfa
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