Yanan otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Yangında, ilk belirlemelere göre 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

İTFAİYE RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alınırken, otele 2007 yılında verilen itfaiye raporu ortaya çıktı. Raporda yer alan 'dikkatli davranalım' ibaresi ise dikkatleri çekti.

Raporda şu ifadelere yer verildi: