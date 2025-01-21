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Yanan otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

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Bolu Kartalkaya'da 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangın faciasının meydana geldiği Grand Kartal Otel'le ilgili 2007 yılında verilen itfaiye raporu ortaya çıktı.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Yangında, ilk belirlemelere göre 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

İTFAİYE RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alınırken, otele 2007 yılında verilen itfaiye raporu ortaya çıktı. Raporda yer alan 'dikkatli davranalım' ibaresi ise dikkatleri çekti.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

  1. İşletme içinde toplam 25 adet, her katta iki adet kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı tam ve çalışır vaziyette bulunduğu,
  2. Çıkışlarının uygun olduğu,
  3. İşletme içinde parlayıcı madde bulundurulmaması,
  4. Yangın sebebi olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli olunması koşuluyla, yangın söndürme araç ve gereçlerinin tam ve sağlam olduğu tespit edilmiştir. İşletmenin açılmasında sakınca tespit edilmemiştir.
    Yanan otelin itfaiye raporu ortaya çıktı
    Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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