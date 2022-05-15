Misafirlikten dönen adam, yanan evini görünce gözyaşlarına boğuldu - Haberler

Dün gece saat 00.15 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

TAMAMEN YANDI

Alevleri fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler daireyi tamamen sardı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık yarım saat sonra tamamen söndürüldü. Daire yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Öte yandan yangın sırasında misafirlikte olan ev sahibi Yasin Şenol, evinin yandığı haberini alır almaz olay yerine geldi. Şenol, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içinde izledi. Ekipler, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa