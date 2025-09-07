Yanan eve hiç düşünmeden girdi! İki kişinin hayatını böyle kurtardı

Karabük'te ahşap bir evde çıkan yangını gören bir kişi, alevlerin arasında yanan eve girerek iki kişinin hayatını kurtarırken; o anlar kameralarca kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Karabük'te yoldan geçen Volkan Mısırlı, ahşap evde yangın çıktığını gördü. Mısırlı, hiç düşünmeden yanan evin içine girdi.

İKİ KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

Mısırlı yanan evde bulunan 85 yaşındaki Huriye Dursun'u ve engelli oğlu Şakir Dursun'u kurtardı. O anlar ise anbean kameralarca kaydedildi.