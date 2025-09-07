Haberler

Yanan eve hiç düşünmeden girdi! İki kişinin hayatını böyle kurtardı

Yanan eve hiç düşünmeden girdi! İki kişinin hayatını böyle kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yanan eve hiç düşünmeden girdi! İki kişinin hayatını böyle kurtardı
Haber Videosu

Karabük'te yoldan geçerken ahşap bir evde çıkan yangını gören Volkan Mısırlı isimli kişi yanan eve girerek 85 yaşındaki Huriye Dursun ve engelli oğlu Şakir Dursun'un hayatını kurtardı. O anlar kameralara da yansıdı.

Karabük'te ahşap bir evde çıkan yangını gören bir kişi, alevlerin arasında yanan eve girerek iki kişinin hayatını kurtarırken; o anlar kameralarca kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Karabük'te yoldan geçen Volkan Mısırlı, ahşap evde yangın çıktığını gördü. Mısırlı, hiç düşünmeden yanan evin içine girdi.

İKİ KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

Mısırlı yanan evde bulunan 85 yaşındaki Huriye Dursun'u ve engelli oğlu Şakir Dursun'u kurtardı. O anlar ise anbean kameralarca kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi

Savcı katilinin babası cinayetin perde arkasını anlattı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Allah senden bin defa razı olsun güzel insan

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansız bedenini ablası bulmuştu! Estetisyenin ölüm nedeni belli oldu

Estetisyenin ölümünde sır perdesi aralandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.