Yan baktığı için öldürülen Erzincanlı eczane çalışanı toprağa verildi

Erzincan'ın İliç ilçesi Boyalık köyünden olan 31 yaşındaki eczane çalışanı Gökhan Baran, Şişli'de yan bakma tartışması üzerine tabancayla vurularak öldürüldü. Genç adam Hasan Zeynep Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, Şişli Teşvikiye'de cadde üzerindeki bir eczanede teknisyen olarak çalışan Erzincan'ın İliç ilçesi Boyalık köyü nüfusuna kayıtlı Gökhan Baran ile yan binada apartman görevlisi olarak çalışan Kadir K. (42) "Ne bakıyorsun?" sözleri üzerine atıştı. Olay büyüyünce Kadir K., apartmandaki görevli dairesine giderek tabancasını aldı. Ardından eczaneye geri geldi ve Baran'ı göğsünden vurdu. Zanlı evine kaçarken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nişantaşı'nda özel bir hastaneye götürülen Baran, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kadir K. ise gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Savcılığa ifade veren Kadir K "Kendisini iki yıldır tanıyorum. Sürekli benimle alay ediyordu, küfrediyordu. Bakma mevzusu yüzünden atıştık. Tekme attım, parmağım kırıldı. Ben de gidip silahımı aldı. Öldürme niyetim yoktu. Korkutmak istedim. 1 el ateş edecektim, elimin acısıyla 2 el sıktım" dedi.

Katil zanlısı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Gökhan Baran, ikindi namazına müteakiben Hasan Zeynep Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığında toprağa verildi. - ERZİNCAN