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Yamaçtan Kopan Kayalar Evi Harabe Haline Getirdi

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Rize'de yamaçtan kopan kayaların çarptığı bir ev kullanılmaz hale geldi. Olay sırasında evde kimsenin olmaması, olası can kaybını engelledi.

Yamaçtan kopan kayalar eve çarptı

RİZE - Rize'de yamaçtan kopan kayaların çarptığı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay merkeze bağlı Sütlüce Köyü'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yamacın alt kısmında bulunan eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle zarar gören ev kullanılmaz hale gelirdi. Evde o sırada kimsenin olmaması ise olası bir can kaybı ve yaralanmanın önüne geçmiş oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - 3.Sayfa
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