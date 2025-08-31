Yalvaç'ta Uyuşturucu Operasyonları: 30 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Yalvaç'ta Uyuşturucu Operasyonları: 30 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ile mücadelesi kapsamında düzenlenen iki ayrı operasyonda, 30 kök kenevir ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklandı.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın iş birliğiyle uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. 29 Ağustos Cuma günü Sücüllü köyünde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli H.E.S.'nin bağ evi, konutu, eklentileri ve aracında yapılan aramalarda 30 kök kenevir, 2 kök skunk ve 8 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.E.S., dün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Okullarda siyah ayakkabı zorunluluğu iddiasına MEB'den açıklama

Okullarda tek tip ayakkabı zorunlu mu olacak? MEB'den açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İnat Box' kullananların banka hesapları boşaltıldı! 15 milyonluk vurgun

Türkiye'de bu uygulamayı indirenlerin banka hesapları boşaltıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.