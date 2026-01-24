Otomobil şarampole yuvarlandı: Bangladeş uyruklu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanarak kavak ağacına çarptı. Kazada aynı aileden 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyü Aşağı Ova mevkiinde, Isparta–Konya D-330 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bangladeş konsolosluğunda çalışan Bangladeş uyruklu S.H. (39) idaresindeki 06 MD 0353 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı ve yaklaşık 15 metre aşağıda bulunan kavak ağacına çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü S.H. (39) ile çocukları S.J. (11) ve A.T. (6) itfaiye ekipleri tarafından sağ olarak kurtarılırken, yolcu Nusrat Jahan (37) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalelerinin ardından yaralı üç kişi Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden kadın yolcunun cenazesi, cenaze nakil aracıyla Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya karışan araç ise kurtarıcı yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak yediemin otoparkına çekildi. - ISPARTA