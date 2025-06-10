Yalvaç'ta Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Yalvaç'ta Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki katlı bir evin samanlığında çıkan yangın, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmadı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yalvaç'ta samanlık yangını

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çakırçal Köyü'nde iki katlı bir evin samanlığında çıkan yangın, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çakırçal Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı müstakil bir evin alt katında bulunan odunluk kısmındaki samanlar henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale köy halkı tarafından yapılırken, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, samanların neden alev aldığına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa
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