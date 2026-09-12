Yalvaç’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Isparta’nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bağlar Mahallesi Orman Caddesi ile Leylak Sokak'ın kesişiminde 11 Eylül'de meydana gelen kazada, H. S'nin kullandığı otomobil ile K.G. kontrolündeki motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı