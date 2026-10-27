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Yalvaç'ta otomobil elektrikli motosikletle çarpıştı, 2'si kız öğrenci 3 yaralandı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 2'si kız öğrenci 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada, 2'si kız öğrenci 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 48 J 0422 plakalı otomobil ile Ö.Ç. yönetimindeki elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü Ö.Ç. ile motosiklette yolcu olarak bulunan kız öğrenciler N.T.Ş. ve N.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan elektrikli motosiklet, kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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