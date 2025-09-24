Haberler

Yalvaç'ta Motosiklet ve Araç Denetimi: 392 Bin TL Ceza Kesildi

Yalvaç'ta Motosiklet ve Araç Denetimi: 392 Bin TL Ceza Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalvaç'ta gerçekleştirilen geniş çaplı denetimde 349 araç kontrol edildi, 88 araca ceza kesildi, 20 araç trafikten men edildi. Toplamda 392 bin 279 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Yalvaç'ta dün, motosiklet, servis aracı ve otomobillere yönelik yapılan geniş çaplı denetimde 349 araç kontrol edildi. 88 araca cezai işlem uygulanırken, 20 araç trafikten men edildi. Denetimlerde toplam 392 bin 279 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Yalvaç İlçe Emniyet Amirliği tarafından dün ilçe merkezinde "Motosiklet ve Motorlu Bisikletlere Yönelik Denetim" uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere trafik ekiplerinin yanı sıra, sivil personel, jandarma ekipleri ve diğer birimlerden görevliler katıldı. Aynı zamanda denetimleri, Yalvaç Kaymakamı Bekir Abacı da yerinde inceledi. Sabah saatlerinde 10 okulun bulunduğu 3 bölgede, öğleden sonra 2 bölgede motosiklet ve 1 bölgede okul servis araçlarına, gece saatlerinde ise 2 ayrı noktada abartı egzoz ve motosikletlere yönelik uygulamalar yapıldı. Yapılan kontrollerde: 16 okul servisi, 123 otomobil, 210 motosiklet olmak üzere toplam 349 araç denetlendi. Denetimlerde kurallara uymayan 88 araca cezai işlem uygulanırken, 20 araç trafikten men edildi. Bir sürücüye ise alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Toplamda 392 bin 279 TL tutarında idari para cezası kesildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
CHP kongresinde olay! 'Kongreyi yapamazsınız' diyen kadın bakın kim çıktı

CHP kongresinde olay! Tavırlarıyla dikkat çeken kadın bakın kim çıktı
Gelinin mehir isteği sonrası damadın boynu büküldü

Gelinin mehir isteği sonrası damadın boynu büküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocukların oyunu ölümle bitti

Çocukların oyunu ölümle bitti! Daha 4 yaşındaydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.