Yalvaç'ta Motosiklet ve Araç Denetimi: 392 Bin TL Ceza Kesildi

Yalvaç'ta dün, motosiklet, servis aracı ve otomobillere yönelik yapılan geniş çaplı denetimde 349 araç kontrol edildi. 88 araca cezai işlem uygulanırken, 20 araç trafikten men edildi. Denetimlerde toplam 392 bin 279 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Yalvaç İlçe Emniyet Amirliği tarafından dün ilçe merkezinde "Motosiklet ve Motorlu Bisikletlere Yönelik Denetim" uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere trafik ekiplerinin yanı sıra, sivil personel, jandarma ekipleri ve diğer birimlerden görevliler katıldı. Aynı zamanda denetimleri, Yalvaç Kaymakamı Bekir Abacı da yerinde inceledi. Sabah saatlerinde 10 okulun bulunduğu 3 bölgede, öğleden sonra 2 bölgede motosiklet ve 1 bölgede okul servis araçlarına, gece saatlerinde ise 2 ayrı noktada abartı egzoz ve motosikletlere yönelik uygulamalar yapıldı. Yapılan kontrollerde: 16 okul servisi, 123 otomobil, 210 motosiklet olmak üzere toplam 349 araç denetlendi. Denetimlerde kurallara uymayan 88 araca cezai işlem uygulanırken, 20 araç trafikten men edildi. Bir sürücüye ise alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Toplamda 392 bin 279 TL tutarında idari para cezası kesildi. - ISPARTA