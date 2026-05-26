Yalvaç'ta motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı. Kask takan yaralıların ciddi yara almadığı öğrenildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Çarşı Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden P.K. (22) idaresindeki 32 AGF 291 plakalı motosiklet, E.Y. (21) yönetimindeki 64 DY 320 plakalı Citroen marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yanındaki M.K. (14) yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ile yolcunun kask takması sayesinde ciddi yara almaktan kurtulduğu öğrenilirken, yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu, sürücünün ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
