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Yalvaç’ta faili meçhul hırsızlık olayları aydınlatıldı, şüpheli tutuklandı

Yalvaç’ta faili meçhul hırsızlık olayları aydınlatıldı, şüpheli tutuklandı
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Isparta’nın Yalvaç ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen ve faili meçhul olarak kayıtlara geçen üç ayrı hırsızlık olayı, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu aydınlatıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen ve faili meçhul olarak kayıtlara geçen üç ayrı hırsızlık olayı, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu aydınlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyünde 4 Mayıs 2026 tarihinde İsmail I.'ya ait bahçeden çapa motoru, 22 Temmuz tarihinde Fatih Y'a ait tarladan sulama sistemi ve 30 Temmuz tarihinde Mevlüt K'ye ait tarladan su motoru çalındı. Olayların ardından mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatıldı. Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş Timleri tarafından yürütülen müşterek araştırmalar sonucunda, üç hırsızlık olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen K.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yapılan adli aramada, çalındığı belirlenen su motoru ile çapa motoru ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 31 Temmuz tarihinde Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen K.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheli, jandarma ekiplerince Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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