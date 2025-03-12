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Yalova'nın Armutlu İlçesinde Orman Yangını

Yalova'nın Armutlu İlçesinde Orman Yangını
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde baraj mevkiinde meydana gelen orman yangınına itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Rüzgar nedeniyle zorluklar yaşanıyor.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde baraj mevkiinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Armutlu ilçesi baraj mevkiindeki ormanlık alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde orman yangını meydana geldi. Yangına Armutlu ve Esenköy itfaiye ekipleri, Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Bölgedeki ekiplerin rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadığı öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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