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Yalova haberleri! Yalova'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Yalova haberleri! Yalova'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Yalova haber: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi'nde otomobil, cip ve kamyonetin karıştığı 3 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Bilir, sıkıştığı aracından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 112 acil servis ekiplerini teslim edildi. Ağır yaralı olarak Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Bilir'in bir market zincirinde müdür olarak çalıştığı bildirildi.

Öte yandan diğer araçtaki sürücü ve yolcular ise kazayı yara almadan atlattıkları öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

(Harun Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çınarcık Yalova 3. Sayfa Güncel Haberler

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