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Yalova haberi... Yalova'da marketin rafından yılan çıktı

Yalova haberi... Yalova'da marketin rafından yılan çıktı

Yalova yerel 3. sayfa haberine göre Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir marketin raflarında bulunan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir marketin raflarında bulunan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir markette raflarda yılan olduğunu fark eden çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Markete gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yılanı raflar arasından yakalayarak işletmeden çıkardı. Ekipler ardından yılanı doğaya bıraktı. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çiftlikköy İtfaiye Yalova 3. Sayfa Haberler

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