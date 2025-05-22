Yalova'dan Ardahan'a Giden Aile Kazada Yaralandı

Yalova'dan Ardahan'a Giden Aile Kazada Yaralandı
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Yalova'dan Ardahan'a cenazeye giden ailenin bulunduğu araç, Samsun'da bir minibüsle çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yalova'dan Ardahan'a cenazeye giden ailenin bulunduğu aracın Samsun'da yaptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova'dan Ardahan'a cenazeye giden Muhammet Bozkurt idaresindeki 77 EE 772 plakalı Tofas Fiat Fiorino hafif ticari araç, kavşakta dönüş yapmak isteyen Zekeriya Giran yönetimindeki 39 LS 828 plakalı Volkswagen Transporter minibüs ile çarpıştı. Kazada cenazeye giden araçta bulunan Gülbeyaz Bozkurt yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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