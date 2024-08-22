Yalova'da Zeytinlik Alanında Yangın Çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesi Çamlık Mahallesi'nde bulunan bir zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Bölgeye sevk edilen Çınarcık itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. - YALOVA