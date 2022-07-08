Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa minibüs çarptı Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuk, minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuk, minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Çınarcık'ın Koru beldesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki A.Ş.Ç.'ye, N.A. (43) idaresindeki minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4-5 metre yerde sürüklenen çocuk olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ş.Ç.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı. Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bayram trafiği nedeniyle yoğunluk yaşanan karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 3 çocuk görünüyor. Yanlış zamanlamayla yola çıkan çocuklardan birine minibüs çarpıyor. - YALOVA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çınarcık Yalova 3. Sayfa Haberler

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