Yalova'da yaşanan deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem Yalova'da da şiddetli şekilde hissedildi. Yalova'nın Termal ilçesinde bir markette güvenlik kamerasına yansıyan depremde elinde bidon taşıyan market çalışanın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca Armutlu ilçesindeki bir işletmenin güvenlik kamerası depremin şiddetini gözler önüne serdi.
Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem Yalova'da da şiddetli şekilde hissedildi. Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Yalova'nın Termal ilçesinde bir markette güvenlik kamerasına yansıyan depremde elinde bidon taşıyan market çalışanın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca Armutlu ilçesindeki bir işletmenin güvenlik kamerası depremin şiddetini gözler önüne serdi. - YALOVA