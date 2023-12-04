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Yalova'da yaşanan deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

4 Aralık 2023 12:33 Son Güncelleme: 12:34 Abone Ol

Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem Yalova'da da şiddetli şekilde hissedildi. Yalova'nın Termal ilçesinde bir markette güvenlik kamerasına yansıyan depremde elinde bidon taşıyan market çalışanın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca Armutlu ilçesindeki bir işletmenin güvenlik kamerası depremin şiddetini gözler önüne serdi.