Yalova'da yabancı uyruklu şahısları dolandıran şüphelilere operasyon

Yalova'da polis tarafından yabancı uyruklu şahısları vatandaşlık vaadi ile sahte evrak düzenleyerek dolandıran ve silahla tehdit eden şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu şahısları vatandaşlık vaadi ile sahte evrak düzenleyerek dolandırdığı ve silahla tehdit ettiği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız otomatik tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet 9 mm fişek, 74 adet 7.65 mm fişek, 19 adet 6.35 mm fişek, 8 adet senet, vekaletname ve benzeri evrak, 1 adet av tüfeği, 12 kartuş, 41 şeffaf kutu içinde 75 kilo 910 gram TABDK bandrolsüz açık nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan ve "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve 6136 SKM" suçlarından mahkemeye sevk edilen zanlılardan G.C. tutuklanırken, E.C., M.C., E.B., M.B. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - YALOVA