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Yalova'da Villada Çatı Yangını, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Yalova'da Villada Çatı Yangını, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 2 katlı villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sahil Mahallesi'nde yürüyüş yolu üzerinde bulunan 2 katlı bir villanın çatı katında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangını söndüren ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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