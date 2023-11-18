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Yalova'da uyuşturucu satıcısı yakalandı, Çınarcık'ta kumar operasyonu

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen bir şüpheli gözaltına alındı. Çınarcık ilçesinde ise jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kumar operasyonunda 31 kişiye para cezası kesildi.