Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
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Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ekipler, ticari taksi ile uyuşturucu madde götüren şüphelilerin aracında 41 gram kokain ele geçirdi.

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.İ.K, B.T. ve K.A'nın ticari taksi ile Çınarcık ilçesine uyuşturucu madde götüreceği bilgisine ulaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Koru Beldesi Harb-iş mevkiinde durdurulan araçta arama gerçekleştirdi. Aramada 41 gram kokain ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.İ.K ve K.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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