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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, 6 Kilo Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

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Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanırken, 6 kilo sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda ayrıca silah ve mühimmat da bulundu.

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanırken, 6 kilo sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Riskli Bölge Dar Alan Narko Sokak' çalışmaları neticesinde, S.U. ve K.E. adlı kişilerin sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Polisin takibe aldığı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı ve üst aramalarında uyuşturucu madde bulundu.

Zanlıların ikametlerinde adli makamlardan alınan izinle yapılan aramalarda ise 6 kilo sentetik kannabinoid, uzun namlulu tüfek, 10 av tüfeği fişeği, tabanca, 17 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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