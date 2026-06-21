Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcıları ile uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait otomobil ve üzerlerinde yapılan aramalarda 205 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, farklı olayda 2 kişinin üzerinde yapılan aramalarda toplam 20,87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak veya Bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı