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Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Yalova'da polis tarafından Kurban Bayramı süresince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

YALOVA - Yalova'da polis tarafından Kurban Bayramı süresince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddelerin sokak düzeyinde ticaretini yapacakları değerlendirilen E.K., M.A.K., V.S.D. ile İ.Y., 3 ayrı olayda yakalanarak etkisiz hale getirildi. Şüphelileri üst ve ikametlerinde narkotik maddeler arama köpekleri Gölge ve Zeytin eşliğinde yapılan aramalarda, 148.87 gram metamfetamin, 106.38 gram sentetik kannabinoid, 0.65 gram afyon sakızı, 0.37 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan V.S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.K., M.A.K. ile İ.Y. ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca 25 kişi hakkında kullanmak için uyuşturucu madde temin etmek suçlarından adli işlem gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kurban Bayramı Yalova 3.Sayfa Güncel Haberler

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