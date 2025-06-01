Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
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Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonda, 1 kilo 800 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan A.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen A.Y.'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki ikametinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 1 kilo 800 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

A.Y., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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