Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonda, 1 kilo 800 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan A.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen A.Y.'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki ikametinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 1 kilo 800 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
A.Y., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa