Yalova'da Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon: 138 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Yalova'da Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon: 138 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Yalova'da emniyet güçleri, bir ikameti uyuşturucu imalathanesine çeviren 6 şüpheliyi tutukladı. Düzenlenen operasyonda toplam 138 kilo uyuşturucu madde ve suç gelirine el konuldu.

Yalova'da bir ikameti uyuşturucu imalathanesine çeviren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 138 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir ikametin uyuşturucu madde imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. 18 Mayıs'ta saat 04.00 sıralarında yapılan operasyonda katı ve sıvı halde toplam 138 kilo 800 gram metamfetamin, 19 kilo 50 gram ara kimyasal madde, metamfetamin imalatında kullanılan terazi, elektrikli ocak, süzgeç, kurutma kağıtları, muşamba, tencereler, kovalar ve plastik kutular ele geçirildi. Ayrıca suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 95 bin 200 lira nakit paraya el konuldu. Adreste bulunan F.T., H.T., D.J., M.M., M.N.P. ve adreste bulunan şahıslarla iştirak halinde olduğu tespit edilen Y.T. yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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