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Yalova'da Tavanına Yerleştirilen Koltukla Seyir Eden Otomobil Görenleri Hayrete Düşürdü

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Yalova-İzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde ilerleyen bir otomobilin üzerinde taşınan koltuk, görenleri şaşkına çevirdi. İlginç manzara karayolunda ilerlerken bir sürücü tarafından fotoğraflandı.

Yalova'da tavanına yerleştirilen koltukla seyir eden otomobil görenleri hayrete düşürdü.

Yalova-İzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde Kocaeli istikametinde ilerleyen Tofaş marka Kartal model otomobilin üzerinde koltuk taşındığını görenler gözlerine inanamadı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen bir sürücü, gördüğü ilginç manzaranın fotoğrafını çekti. Araç herkesin şaşkın bakışları arasında karayolunda ilerlemeye devam etti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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