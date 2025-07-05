Yalova'da Tarım İşletmesinde Yangın: 2 İtfaiye Elemanı Yaralandı

Yalova'da Tarım İşletmesinde Yangın: 2 İtfaiye Elemanı Yaralandı
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Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir tarım işletmesinin deposunda çıkan yangında, 1 itfaiye amiri yaralandı ve 1 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangın, kısa sürede otomobile ve seraya sıçradı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde faaliyet gösteren tarım işletmesinin deposunda çıkan otomobil ve seraya sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına müdahale eden 1 itfaiye amiri eli kesilerek yaralandı. Bir itfaiye eri ise dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bulunan bir tarım işletmesinin deposunda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüye yangın daha sonra bir otomobile sonrasında ise seraya sıçradı. Yangın bölgesine kısa sürede çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangına müdahale eden 1 itfaiye amiri eli kesilerek yaralandı. 1 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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