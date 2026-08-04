Çiftlikköy'de Tarihi Eser Operasyonu: 256 Parça Ele Geçirildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 228 sikke ile 28 tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Ş.F. isimli şüphelinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmaların ardından şüphelinin kullandığı araç, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesindeki yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 228 adet sikke ile 28 adet tarihi obje ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı